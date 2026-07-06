Июнь 2026 года стал самым жарким за историю наблюдений за погодой в Новосибирске

Июнь 2026 года стал самым жарким в истории Новосибирска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года в Новосибирске стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура воздуха в городе составила +22,6 градуса. Предыдущий рекорд, который держался с 2012 года, был равен +21,8 градуса. Таким образом, новый показатель превысил его на 0,8 градуса. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Синоптики сообщили, что на юге Западной Сибири июнь также занял первую строчку среди самых тёплых. В течение месяца температура днем поднималась до +25…+32 градусов, а ночью опускалась до +12…+17. При этом осадков выпало мало. В Новосибирске за весь месяц зафиксировали всего 8 мм дождя – это менее 20 процентов от нормы. Ливни шли лишь в отдельные дни и носили локальный характер.

По прогнозам специалистов, в первой декаде июля жара в регионе сохранится. Ожидается, что температура будет на 2-5 градусов выше обычных значений.

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