На котловане на Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске утонули два человека

В МЧС назвали водоем одним из самых опасных мест для купания в регионе Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Котлован на Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска вновь оказался в числе самых опасных мест для отдыха у воды. С начала купального сезона там уже погибли два человека, сообщили Om1Новосибирск в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным спасателей, в прошлом купальном сезоне на этом же водоеме погибли три человека, двое из которых были несовершеннолетними. В МЧС отметили, что большинство несчастных случаев на воде происходит в разных местах, однако на котловане на Юго-Западном трагедии повторяются из года в год.

В ведомстве напомнили, что особую опасность представляют котлованы и карьеры, а также водоемы с резкими перепадами глубины и быстрым течением. Риск возрастает в местах, где отсутствуют официальные пляжи, обследованное дно и спасательные посты.

Спасатели призывают жителей выбирать для отдыха только оборудованные пляжи и не купаться в несанкционированных местах.

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