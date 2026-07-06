В Новосибирске с 7 июля стартуют работы по благоустройству Первомайского парка

В Новосибирске в июле благоустроят Первомайский парк. Фото: дирекция городских парков

В Новосибирске с 7 по 31 июля в Первомайском парке начнутся работы по благоустройству. Их проводят в рамках гранта на реализацию общественных инициатив. Проект называется «Благоустройство парковой зоны «На радость людям»». Об этом сообщили в дирекции городских парков.

Подрядчики выполнят земляные работы, подготовят территорию под укладку брусчатки и постелят ее. Также в парке смонтируют новые лавочки и урны. Кроме того, появится надпись «Первомайский парк».

Администрация парка предупредила, что во время благоустройства возможны временные неудобства. Горожан просят отнестись к этому с пониманием. После завершения всех работ парк станет более уютным и комфортным для прогулок и отдыха. Все работы планируют закончить до конца июля.

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