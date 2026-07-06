Домохозяйка из Новосибирской области поборется за победу в шоу Ивлева

Мария Родькина из села Широкого стала участницей проекта «Домохозяйки против шефов». Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!».

Жительница Новосибирской области Мария Родькина примет участие во втором сезоне кулинарного шоу «Домохозяйки против шефов» на телеканале «Пятница!». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!».

42-летняя домохозяйка из села Широкого вошла в команду Ольги Картунковой, которая сразится с профессиональными поварами под руководством Константина Ивлева.

По словам Марии, она знает более ста рецептов рыбных блюд и увлекается рыбалкой. Участница уверена, что сможет показать свои кулинарные способности в телевизионном проекте.

В новом выпуске конкурсантов ждут три испытания: проверка знаний классических рецептов, работа с предложенными ингредиентами и приготовление авторских блюд. Победителя определит звездный дегустатор — певец Андрей Григорьев-Апполонов.

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