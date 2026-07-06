В Новосибирске пропал 38-летний мужчина с лонгеткой на руке

Новосибирец ушел в неизвестном направлении 4 июля. Фото: «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В Железнодорожном районе Новосибирска разыскивают 38-летнего Рустама Рашитовича Юмакеева. Мужчина ушел в неизвестном направлении 4 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

О начале поисков сообщили волонтеры поискового отряда. Известно, что рост пропавшего составляет около 180 сантиметров, он нормального телосложения, с черными волосами и карими глазами.

Особой приметой мужчины является то, что левая рука зафиксирована в лонгетке. Во что был одет Рустам Юмакеев в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить ее в полицию или волонтерам поискового отряда.

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