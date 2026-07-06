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НовостиОбщество6 июля 2026 11:26

В Новосибирске построят первую на левом берегу набережную длиной 1100 метров

Проект развития территории площадью более 86 гектаров рассчитан до 2030 года
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Власти Новосибирска утвердили проект новой набережной на левом берегу Оби.

Власти Новосибирска утвердили проект новой набережной на левом берегу Оби.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал проект планировки территории в Ленинском районе. На участке площадью 86,5 гектара до 2030 года и в последующие годы проведут масштабное благоустройство. Жилые дома здесь строить не будут. Вместо них на левом берегу Оби создадут большую зону для отдыха, работы и прогулок. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации города.

Главным объектом станет первая в левобережной части города пешеходная набережная протяженностью 1100 метров. Также на этой территории планируют реконструировать городской пляж «Наутилус», построить крупный культурно-деловой центр и открыть современный парк аттракционов площадью более пяти гектаров.

Для удобства жителей у новой станции метро возведут транспортно-пересадочный узел «Спортивная». Это поможет разгрузить дороги в районе площади Маркса и Студенческой. Кроме того, дорожники построят новую трассу, которая соединит Октябрьский мост с четвертым мостом через Обь.

Все работы пройдут в два этапа. До 2030 года специалисты обустроят набережную, обновят пляж и построят деловой центр. После 2030 года начнется строительство парка аттракционов, спортивного комплекса и пристани для прогулочных теплоходов.

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