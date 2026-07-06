В Новосибирске построят первую на левом берегу набережную длиной 1100 метров

Власти Новосибирска утвердили проект новой набережной на левом берегу Оби. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал проект планировки территории в Ленинском районе. На участке площадью 86,5 гектара до 2030 года и в последующие годы проведут масштабное благоустройство. Жилые дома здесь строить не будут. Вместо них на левом берегу Оби создадут большую зону для отдыха, работы и прогулок. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации города.

Главным объектом станет первая в левобережной части города пешеходная набережная протяженностью 1100 метров. Также на этой территории планируют реконструировать городской пляж «Наутилус», построить крупный культурно-деловой центр и открыть современный парк аттракционов площадью более пяти гектаров.

Для удобства жителей у новой станции метро возведут транспортно-пересадочный узел «Спортивная». Это поможет разгрузить дороги в районе площади Маркса и Студенческой. Кроме того, дорожники построят новую трассу, которая соединит Октябрьский мост с четвертым мостом через Обь.

Все работы пройдут в два этапа. До 2030 года специалисты обустроят набережную, обновят пляж и построят деловой центр. После 2030 года начнется строительство парка аттракционов, спортивного комплекса и пристани для прогулочных теплоходов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX