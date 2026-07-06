АЗС в Новосибирске предлагают сотрудникам зарплату до 100 тысяч рублей

Новосибирские АЗС ищут кассиров и заправщиков. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Автозаправочные станции в Новосибирске начали активно искать новых сотрудников и предлагать им высокие заработные платы. Компании открыли вакансии как для специалистов без опыта работы, так и для опытных руководителей.

Например, заправщикам на дневные смены готовы платить от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. На эти места работодатели берут кандидатов без опыта и предлагают разные варианты графиков, в том числе два через два. Кассирам-продавцам на местных АЗС в среднем обещают от 60 до 65 тысяч рублей.

Самый высокий доход предлагают управляющим. На должности менеджера объекта успешный кандидат сможет зарабатывать от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно.

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