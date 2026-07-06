Водителям Новосибирской области готовы помочь на трассах в жару

Дорожные службы региона работают в круглосуточном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области из-за аномальной жары водителям напомнили о работе круглосуточных диспетчерских служб. Специалисты готовы оперативно помочь автомобилистам при возникновении нештатных ситуаций на региональных и федеральных трассах.

Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог, в жаркую погоду возрастает риск поломок автомобилей и других происшествий в пути. Для оказания помощи на дорогах региона работают круглосуточные диспетчерские службы.

При возникновении нештатной ситуации на региональных трассах водители могут обратиться по телефонам: 730 (для абонентов МТС), 8 (913) 949-00-30 (для абонентов других операторов) или 8 (383) 335-81-50.

Если происшествие произошло на федеральных трассах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» или Р-256 «Чуйский тракт», необходимо звонить в Территориальный ситуационный центр ФКУ «Сибуправтодор» по телефонам 8 (383) 262-62-72, 8 (913) 943-12-74 либо по единому номеру 112.

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