Роспотребнадзор разрешил купаться на шести пляжах в Новосибирской области

Специалисты проверили качество воды в 12 зонах отдыха Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Роспотребнадзора по Новосибирской области регулярно проверяют качество воды и состояние почвы в популярных местах отдыха. Специалисты оценивают безопасность пляжей в течение всего летнего сезона, чтобы защитить жителей региона от опасных инфекционных заболеваний.

- Лабораторные исследования проводятся в 12 контрольных точках, охватывающих основные пляжи и места массового отдыха у воды. Всего до конца сезона планируется провести свыше 500 исследований, - уточнили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства на начало июля, безопасными признали всего шесть пляжей. В Новосибирске купание официально разрешили на пляжах «Бумеранг», «У моря Обского», а также на Детском и Галечном пляжах. В Новосибирской области одобрение получили еще две зоны отдыха: пляж в парке «Любимый город» в Тогучине и пляж «Лазурный» в деревне Квашнино.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что отдыхать и плавать стоит только в официально разрешенных местах. На таких пляжах вода и почва полностью соответствуют всем гигиеническим нормам.

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