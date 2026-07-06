Гибель младенца под Кемеровом связали с синдромом внезапной детской смерти

Трагедия произошла на берегу Томи: семья находилась в машине, мама проснулась и обнаружила младенца мертвым. Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смерть шестимесячной девочки в деревне Смолино Кемеровского округа, вероятно, наступила из-за синдрома внезапной детской смерти. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника, это распространенная причина гибели детей до года. Она может быть связана с незамеченными патологиями внутренних органов: малыш просто засыпает и не просыпается. Родители вряд ли могли помочь, однако степень их вины установит судмедэкспертиза.

Трагедия произошла на берегу Томи: семья находилась в машине, мама проснулась и обнаружила младенца мертвым. Региональная прокуратура начала проверку. СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Семья считается благополучной.

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