В Новосибирске продлили арест обвиняемому в жестоком убийстве знакомого

По версии следствия, мужчина нанес потерпевшему не менее 65 ударов руками, ногами и табуретом Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей местному жителю, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Под арестом он останется до 27 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По версии следствия, трагедия произошла в период со 2 по 3 декабря 2025 года в одной из квартир Ленинского района. Во время совместного распития спиртного между двумя мужчинами произошел конфликт.

Следователи считают, что обвиняемый нанес знакомому не менее 65 ударов руками, ногами, а также деревянным табуретом, который использовал в качестве орудия преступления. Удары пришлись по голове, верхним и нижним конечностям потерпевшего.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали 4 декабря 2025 года, в тот же день ему предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля 2026 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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