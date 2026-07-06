Матрос-спасатель из Бийска рассказал о рисках на реке и работе спасателей

Главной задачей на пляже матрос-спасатель считает вовсе не спасение утопающих, а предупреждение трагедии. Фото: «БР».

На бийских пляжах жара собирает десятки отдыхающих. Для них это отдых, для матросов-спасателей – напряженный рабочий день, в котором расслабляться нельзя ни на минуту. Подробнее о тонкостях своей работы в беседе с «БР» рассказал матрос-спасатель поисково-спасательного отряда Управления по делам ГОЧС и ПБ администрации Бийска Сергей Гринмайер.

Он работает спасателем в Бийске первый сезон, хотя опыт солидный – более 30 лет Сергей трудился видеооператором, помощником машиниста и начальником пассажирского поезда. На спасательную службу попал случайно: приехал на Черноморское побережье снимать фильм, на пляже не оказалось спасателя, и он согласился. С тех пор не пропускал ни одного лета.

Главной задачей на пляже он считает вовсе не спасение утопающих, а предупреждение трагедии. Он постоянно обходит берег, разговаривает с детьми, проверяет, где родители. Особенно трудно бывает переубедить тех, кто уверен: раз ребенок занимается плаванием в бассейне, значит, опасности нет.

– Нельзя сравнивать бассейн и реку, – пожимает плечами спасатель.

Бийский участок Сергей считает значительно сложнее Черноморского: сильное течение, мутная вода и постоянный риск, что человека унесет.

– Я уже сам на себе ощутил, насколько здесь сложнее работать, поэтому нашими ребятами восхищаюсь, – признается он.

Особую тревогу вызывают нетрезвые отдыхающие. Один из случаев Сергей помнит отчетливо: пьяный мужчина несколько раз заходил далеко в воду, спасатели дважды подплывали к нему на лодке и буксировали обратно, но он отказывался от помощи. Пришлось вызвать полицию.

– Пусть лучше проснется в отделе живым, чем потом его будут искать спасатели, – убежден матрос-спасатель.

На следующий день мужчина пришел на пляж, чтобы поблагодарить спасателей.

По словам Сергея, на спасение утопающего есть максимум 5-6 минут. Несмотря на серьезность профессии, о героизме он говорить не любит. Куда важнее – ежедневные обходы берега, разговоры с детьми и взрослыми.

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