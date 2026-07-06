В Новосибирске закроют движение на улице Ленина с 7 по 13 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске временно изменят схему движения транспорта в центре города. С шести часов утра 7 июля до полуночи 13 июля водители не смогут проехать по участку улицы Ленина. Речь идет об отрезке дороги от улицы Советской до улицы Урицкого. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Проезд закроют из-за проведения форума сибирского гостеприимства «Дикоросы». В этот период на перекрытом участке дороги специалисты будут монтировать праздничные площадки и проводить запланированные мероприятия.
Городские службы просят автомобилистов заранее планировать свои поездки, быть предельно внимательными на дорогах и обязательно обращать внимание на дорожные знаки.
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