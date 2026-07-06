В Новосибирске начали искать пропавшую 32-летнюю мать из Ачинска

Волонтеры больше недели ищут пропавшую женщину. Фото: Национальный центр помощи

В Красноярском крае больше недели продолжаются поиски 32-летней Екатерины Намени. Женщина пропала 27 июня в городе Ачинске вместе со своей пятилетней дочерью. Позже тело девочки нашли, ребенок погиб. Саму Екатерину последний раз видели на камерах видеонаблюдения в Красноярске 28 июня, но уже без дочери. Об этом сообщили в поисковом отряде «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.

Волонтеры предполагают, что женщина может находиться в любом регионе России, включая Новосибирскую и Томскую области. По предварительным данным, женщина передвигается автостопом.

Приметы Екатерины: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темные длинные волосы. Она была одета в голубую ветровку, белые брюки и светлую обувь. Всех, кто видел пропавшую, просят сообщить об этом в службу 112 или волонтерам по номеру 8-950-99-66-066.

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