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НовостиОбщество6 июля 2026 9:33

Под Новосибирском возобновили реконструкцию дороги Сокур — Смоленский — Орск

До конца 2026 года дорожники обновят два участка общей протяженностью 3,2 километра
Екатерина ХАЛИМОВА
До конца 2026 года дорожники обновят два участка общей протяженностью 3,2 километра

До конца 2026 года дорожники обновят два участка общей протяженностью 3,2 километра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мошковском районе Новосибирской области продолжается реконструкция автомобильной дороги Сокур — Смоленский — Орск. Работы ведутся на двух участках общей длиной 3,2 километра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, реконструкция объекта началась в 2024 году. За это время дорожники выполнили устройство земляного полотна, откосов и щебеночного основания.

Сейчас специалисты приступили к новому этапу работ. На участках устраивают тротуары, устанавливают бордюрный камень, дорабатывают щебеночное основание и готовят его к укладке асфальтобетонного покрытия.

Кроме нового дорожного полотна проект предусматривает переустройство инженерных коммуникаций, монтаж водопропускных труб, устройство системы водоотвода, остановочных пунктов, дорожных знаков и нанесение разметки.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что реконструкция позволит привести дорогу к современным нормативам, повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов Мошковского района.

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