Под Новосибирском возобновили реконструкцию дороги Сокур — Смоленский — Орск

До конца 2026 года дорожники обновят два участка общей протяженностью 3,2 километра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мошковском районе Новосибирской области продолжается реконструкция автомобильной дороги Сокур — Смоленский — Орск. Работы ведутся на двух участках общей длиной 3,2 километра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, реконструкция объекта началась в 2024 году. За это время дорожники выполнили устройство земляного полотна, откосов и щебеночного основания.

Сейчас специалисты приступили к новому этапу работ. На участках устраивают тротуары, устанавливают бордюрный камень, дорабатывают щебеночное основание и готовят его к укладке асфальтобетонного покрытия.

Кроме нового дорожного полотна проект предусматривает переустройство инженерных коммуникаций, монтаж водопропускных труб, устройство системы водоотвода, остановочных пунктов, дорожных знаков и нанесение разметки.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что реконструкция позволит привести дорогу к современным нормативам, повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов Мошковского района.

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