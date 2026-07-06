В Алтайском крае подросток прострелил ногу ребенку из пневматической винтовки

СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

17-летний подросток из Алтайского края ранил ребенка из пневматической винтовки. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на «Барнаул 22».

Инцидент произошел 30 июня в селе Панфилово Калманского района. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын находился на улице, когда услышал выстрел и почувствовал боль в бедре. Мальчика госпитализировали в Барнаул, под общим наркозом извлекли пулю, сейчас он продолжает лечение.

Стрельбу вел 17-летний подросток с соседнего участка. Он заявил полицейским, что целился в птиц.

– Оружие у стрелка, по нашим сведениям, изъяли на четвертые сутки после жалобы, – поделилась мама раненого мальчика.

СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением оружия. Прокуратура региона проводит проверку.

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