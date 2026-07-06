ФСБ изъяла 20 килограммов наркотиков в Новосибирской области

Иностранец пытался привезти в Новосибирск 20 килограммов наркотиков. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали 45-летнего гражданина одной из соседних стран. Мужчина ехал на арендованном автомобиле из Коченевского района в Новосибирск. Во время осмотра машины оперативники нашли 20 свертков с наркотиками, общий вес которых составил 20 килограммов. Об этом сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

Следствие установило, что задержанный забрал наркотики из тайника в лесу. Стоимость изъятой партии на «черном рынке» превышает 12 миллионов рублей. Ранее мужчину уже судили за продажу запрещенных веществ.

Следователи ФСБ возбудили против иностранца уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд отправил фигуранта под стражу. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают других участников преступной группы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX