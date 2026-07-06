Самолет из Новосибирска приземлился на недостроенную полосу в Махачкале

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
5 июля в аэропорту Махачкалы пассажирский самолет, выполнявший рейс из Новосибирска, приземлился на взлетно-посадочную полосу, которая еще не введена в эксплуатацию. Подробнее о случившемся рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.
– При выполнении визуального захода экипаж идентифицировал новую полосу как действующую – она более заметна, – пояснил перевозчик.
Посадка прошла благополучно, самолет самостоятельно проследовал на место стоянки.
В авиакомпании добавили, что в настоящее время решается вопрос о проведении расследования совместно с авиационными властями для установления всех обстоятельств.
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