За неделю с улиц Новосибирска вывезли более двух тысяч тонн грязи

Дорожные службы также нанесли свыше 110 километров новой разметки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю дорожные службы Новосибирска вывезли с городских улиц более двух тысяч тонн смета и грязи. Одновременно специалисты продолжили ремонт дорог, мойку улиц и нанесение дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщили в мэрии, с 29 июня по 5 июля с магистралей вывезли 2 039 кубометров мусора и 2 156 тонн смета и грязи. Ежедневно на уборке города работали от 265 до 400 единиц спецтехники, а также до 360 дорожных рабочих.

За неделю коммунальные службы помыли более 10 тысяч километров дорог и тротуаров, очистили сотни остановок общественного транспорта, дорожных знаков, парковок, островков безопасности и пешеходных ограждений. Кроме того, было скошено 135 гектаров газонов и проведена обрезка веток.

Продолжался и поддерживающий ремонт дорожного покрытия. За неделю специалисты восстановили более 26,5 тысячи погонных метров дорог.

Также дорожники нанесли 110 671 погонный метр разметки. Работы выполнили на улицах Декабристов, Троллейной, Титова, Дуси Ковальчук, Кубовой, Первомайской, проспекте Дзержинского, площади Калинина, Мочищенском шоссе и других участках города.

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