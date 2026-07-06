Прямые рейсы из Новосибирска на Мальдивы запустят с 30 октября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Из Новосибирска в столицу Мальдив – Мале – можно будет улететь прямым рейсом. Авиакомпания S7 Airlines открыла продажи билетов в направлении островов Индийского океана. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Полеты начнутся с 30 октября 2026 года и будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Рейсы будут обслуживаться на самолетах Airbus A320 с технической посадкой на дозаправку в Джайпуре (Индия) – пассажиры останутся на борту. Время в пути составит около 10,5 часа.
Новое направление позволит жителям Сибири добираться до популярного курорта без пересадок. Мальдивы традиционно востребованы для пляжного отдыха благодаря круглогодичному теплому климату и развитой инфраструктуре для туристов.
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