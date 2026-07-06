В Новосибирске зафиксировали рекордное число вспышек на Солнце

За сутки 5 июля ученые зарегистрировали до 26 вспышек различной мощности Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

5 июля на Солнце зафиксировали рекордное за последние два года число вспышек. При этом ученые отмечают, что для жителей Новосибирска и других регионов Земли нынешняя солнечная активность серьезной опасности не представляет. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

По данным специалистов, за сутки было зарегистрировано 24 солнечные вспышки класса C и выше по всемирному времени и 26 вспышек по московскому времени. Это стало максимальным показателем за 2025–2026 годы.

Ученые объяснили, что причиной повышенной активности стали крупные группы солнечных пятен, одна из которых является второй по размеру за последние десять лет. Сейчас они уже смещаются на обратную сторону Солнца и практически не могут повлиять на Землю.

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