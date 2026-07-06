Новосибирские борцы взяли восемь наград на домашнем чемпионате России

Команда Сибирского федерального округа в общем зачете стала третьей. Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

В Новосибирске в «Локомотив Арене» прошел чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине «грэпплинг», по итогам которого хозяева завоевали восемь наград. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства физической культуры и спорта.

Для Новосибирской области это был первый подобный опыт. За медали боролись 250 спортсменов из 41 региона. Турнир также служил отбором на чемпионат мира, который осенью примет Казахстан.

Новосибирские борцы взяли два золота и шесть бронз. Чемпионами в разных весовых категориях стали Гаирбег Ибрагимов и Абдурахман Биларов. Двое новосибирцев получили путевки на чемпионат мира. Команда Сибирского федерального округа в общем зачете стала третьей.

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