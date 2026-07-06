Кузбассовец справил нужду на автомобиль бывшей возлюбленной

Участковый составил протокол по статье «Мелкое хулиганство». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке полицейские нашли мужчину, который справил нужду на автомобиль бывшей возлюбленной. Суд назначил нарушителю штраф. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.

Сотрудники полиции обнаружили видео в соцсетях, на котором мужчина хулиганит у припаркованного Hyundai Getz в Новоильинском районе. Нарушителем оказался 39-летний бывший сожитель владелицы машины. Он объяснил свой поступок тем, что хотел отомстить за отказ продолжать отношения.

Участковый составил протокол по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил штраф — 500 рублей.

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