В Новосибирской области осудили врача после смерти пациентки

Терапевта признали виновным в ненадлежащем оказании медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор участковому врачу-терапевту, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Однако от наказания его освободили из-за истечения срока давности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, 8 февраля 2024 года врач-терапевт Купинской центральной районной больницы приехал на вызов к пациентке, которая жаловалась на боли в груди. Во время осмотра медик не провел необходимые диагностические мероприятия в полном объеме, из-за чего поставил неверный диагноз и оставил женщину на амбулаторном лечении вместо срочной госпитализации.

Вечером того же дня пациентка вновь обратилась в больницу с теми же жалобами. После обследования ее экстренно госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, однако спасти женщину не удалось — она скончалась в тот же день.

Суд пришел к выводу, что дефекты оказания медицинской помощи привели к ухудшению состояния пациентки и стали причиной тяжкого вреда ее здоровью. Подсудимый свою вину не признал.

Суд назначил врачу наказание в виде полутора лет ограничения свободы и лишил его права заниматься медицинской деятельностью на шесть месяцев. Вместе с тем он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Приговор пока не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX