Жители Улан-Удэ активно покупают электромобили из-за ситуации с бензином

Машины разбирают за несколько дней. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Улан-Удэ резко вырос спрос на электромобили, а их количество в продаже сократилось почти в два с половиной раза. Модели Nissan Leaf подорожали на 100-200 тысяч рублей, а машины разбирают за несколько дней. Об этом сообщает издание GAZETA-N1.RU.

Продавцы связывают ажиотаж с перебоями бензина в Бурятии, которые начались на прошлой неделе. Раньше электромобили пользовались спросом только у любителей, сейчас люди рассматривают их как страховку от топливного кризиса. Один из новых владельцев — директор компании — рассказал, что живет в частном доме и может заряжать машину дома. Главное преимущество электромобиля, по его словам, — независимость от заправок, тем более что электроэнергия обходится в разы дешевле бензина.

В Бурятии действует стопроцентная льгота по транспортному налогу для электрокаров. По данным агентства «Автостат», только за предпоследнюю неделю июня в России зарегистрировали 231 электромобиль — почти вдвое больше, чем неделей ранее. Аналитики отмечают, что люди принимают решение о покупке за пару дней, хотя раньше на это уходило два-три месяца.

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