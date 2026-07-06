Жительница Новосибирска нашла на дачном участке краснокнижные грибы

Веселка Адриана — крайне редкий для России вид. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новосибирска нашла на своем дачном участке необычные грибы, которые оказались редким видом из Красной книги области. Собирать и есть их женщина не стала, но решила сделать настойку для профилактики. Об этом сообщает издание VN.ru.

Любовь Новикова обнаружила грибы между кустами сирени. Эксперт Наталья Горбова изучила снимки и заявила, что это Веселка Адриана — крайне редкий для России вид. В стадии яйца гриб съедобен и лечебен, его применяют в народной медицине сырым и в виде спиртовых настоек для профилактики многих болезней, включая онкологию. Однако когда гриб созревает, он становится несъедобным и источает неприятный запах падали.

Сама Любовь Новикова собрала грибы в ведро, но есть отказалась, признавшись, что смотреть на них страшновато — похожи на инопланетян. Настойку для профилактики женщина решила сделать. По словам знатока Константина Зеленцова, оба вида веселки обладают лечебными свойствами. В Красной книге Новосибирской области этот гриб значится как недостаточно изученный вид, нуждающийся в охране.

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