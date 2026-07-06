Более 360 молодых специалистов пополнят сферу культуры Новосибирской области

В Новосибирском государственном театральном институте выпускаются 64 молодых специалиста. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области состоялся выпуск молодых специалистов в учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству культуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

В этом году дипломы получил 301 студент, из них 89 – с отличием. Подготовка велась в музыкальном колледже, художественном училище, колледже культуры и искусств и его Барабинском филиале. Выпускники обучались по ключевым направлениям – живопись, инструментальное исполнительство, народное пение, библиотечное дело, декоративно-прикладное искусство. Многие стали лауреатами и призерами крупнейших конкурсов.

Сегодня, 6 июля, пройдет вручение дипломов в Новосибирском государственном театральном институте, где выпускают 64 молодых специалиста: актеры, режиссеры и артисты театра кукол.

Министр культуры региона Юрий Зимняков отметил, что выпускники приходят в индустрию не просто как исполнители, а как генераторы идей, владеющие современными технологиями.

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