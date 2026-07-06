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НовостиПроисшествия6 июля 2026 7:03

Рабочий завода под Новосибирском избил коллегу деревянным бруском

Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью
Екатерина ХАЛИМОВА
Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью

Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Черепановском районе Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в жестоком избиении коллеги на территории завода. Поводом для конфликта стало замечание о работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, инцидент произошел в феврале 2026 года на одном из предприятий в рабочем поселке Дорогино.

По версии следствия, между двумя сотрудниками возник конфликт после того, как потерпевший упрекнул коллегу в том, что тот плохо работает, хотя получает такую же зарплату.

Во время ссоры обвиняемый поднял с пола деревянный брусок и несколько раз ударил им мужчину по голове и спине. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Прокурор Черепановского района утвердил обвинительное заключение. Мужчине предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

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