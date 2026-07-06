Рабочий завода под Новосибирском избил коллегу деревянным бруском

Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Черепановском районе Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в жестоком избиении коллеги на территории завода. Поводом для конфликта стало замечание о работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, инцидент произошел в феврале 2026 года на одном из предприятий в рабочем поселке Дорогино.

По версии следствия, между двумя сотрудниками возник конфликт после того, как потерпевший упрекнул коллегу в том, что тот плохо работает, хотя получает такую же зарплату.

Во время ссоры обвиняемый поднял с пола деревянный брусок и несколько раз ударил им мужчину по голове и спине. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Прокурор Черепановского района утвердил обвинительное заключение. Мужчине предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

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