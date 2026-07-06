Ученые НГУ нашли способ в 10 раз эффективнее выращивать микроводоросли

Ученые запатентовали способ выращивания водоросли Porphyridium purpureum. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирские ученые нашли способ выращивать красную микроводоросль Porphyridium purpureum в десять раз эффективнее, чем раньше. Разработка уже защищена патентом и позволит перейти от лабораторных пробирок к промышленным объемам. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Речь идет о методе культивации в вихревом фотобиореакторе, где суспензию перемешивает поликарбонатная шайба, вращающаяся с заданной скоростью. Такой подход обеспечивает мягкое и равномерное движение клеток в вязкой среде, улучшает доступ питательных веществ и не дает клеткам оседать на дно. По словам руководителя лаборатории Игоря Наумова, их вихревой метод работает на объемах в десятки литров и становится тем эффективнее, чем более вязкой становится культура.

В отличие от популярных спирулины и хлореллы, Porphyridium purpureum дает другой набор полезных веществ — белки и пигменты с противоопухолевой и антиоксидантной активностью. По сути, это природный антибиотик без побочных эффектов. Водоросль рассматривают как перспективное сырье для фармакологии, косметологии и пищевых добавок, однако до сих пор технологии ее получения оставались на уровне небольших лабораторных установок.

Сотрудники лаборатории перспективных энергоэффективных технологий физфака НГУ работают над проектом при поддержке Российского научного фонда, тесно сотрудничая с Институтом биологии южных морей РАН в Севастополе. Сейчас ученые хотят расширить номенклатуру микроводорослей, для которых есть лабораторные данные об их пользе, но пока нет готовых решений для промышленного выращивания.

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