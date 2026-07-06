В Новосибирске выбрали победительниц конкурса «Леди в белых халатах – 2026»

В столице Сибири завершился конкурс «Леди в белых халатах - 2026» в Новосибирске», который организовывала «Комсомольская правда».
Голосование шло месяц, и сегодня мы можем назвать имена победительниц:
1 место - Екатерина Фуртина, участковая медицинская сестра ГБУЗ НСО ГКП №29 – 912694 голоса
2 место - Евгения Угренинова, участковая медицинская сестра ГБУЗ НСО ГКП №29 – 450857 голосов
3 место – Анастасия Горлова, медицинская сестра ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» - 250146 голосов
Поздравляем участниц с победой!
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