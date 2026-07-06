Новосибирская область наращивает темпы строительства социальных объектов

До конца текущего года планируют ввести 25 объектов. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области активными темпами продолжается строительство социальных объектов, сообщает пресс-служба Правительства региона. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании отметил, что регион превышает показатели 2017-2018 годов, и объяснил, почему использование типовых проектов экономичнее.

– В Довольном строится физкультурно-оздоровительный комплекс по контракту 2025 года – по индивидуальному проекту. При том, что в течение предыдущих лет построено несколько комплексов такого типа. В этой ситуации для нас выгоднее неоптимальный проект оставить на полке, а взять типовой, его повторить – было бы дешевле и быстрее, – подчеркнул глава региона.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов доложил, что сейчас ведутся работы по строительству и проектированию 62 объектов, включая 45 социальных, 11 многоквартирных домов специализированного фонда и шесть концессионных школ.

В рамках нацпроектов строят школу на Крылова, корпус лицея №113, поликлинику в Карасуке и другие объекты. До конца года планируют ввести 25 объектов. На развитие социальной инфраструктуры привлекают и внебюджетные средства: до 2037 года инвесторы направят более 29 млрд рублей на строительство 14 школ и 24 детских садов.

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