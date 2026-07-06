В Новосибирской области потушили 44 лесных пожара с начала сезона

В министерстве назвали главные причины возгораний. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области подвели промежуточные итоги пожароопасного сезона. С момента его начала в регионе потушили 44 лесных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Огонь прошел в общей сложности 2130,94 гектара, из них лесной территорией покрыто 1457,14 гектара. Чаще всего возгорания обнаруживали во время наземного патрулирования — таким способом нашли 24 пожара. Космический мониторинг помог выявить 13 случаев, авиапатрулирование — пять, видеонаблюдение — один, еще один пожар заметили с помощью беспилотников.

В министерстве назвали главные причины возгораний. В 17 случаях виноваты местные жители — это почти 39 процентов от всех пожаров. Еще 12 пожаров перешли на лес с земель сельскохозяйственного назначения, восемь — с земель запаса. По два раза огонь возникал из-за линий электропередачи и по вине грозовых разрядов, один пожар случился рядом с автомобильной дорогой.

Для тушения пожаров с начала сезона привлекали 251 человека и 93 единицы техники. Патрульная авиация налетала 339 часов 20 минут. Специалисты провели 5332 проверки соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе вместе с сотрудниками МВД, МЧС и прокуратуры.

За нарушения правил оштрафовали 84 человека по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма всех штрафов составила 441,1 тысячи рублей, пока взыскали 215 тысяч. Также в прокуратуру отправили 26 материалов по фактам нарушений обязательных требований.

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