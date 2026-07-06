В Новосибирске до конца года снесут еще около 300 незаконных киосков

С начала года в городе уже демонтировали 426 самовольно установленных торговых объектов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске продолжают избавляться от незаконных нестационарных торговых объектов. С начала 2026 года в городе демонтировали 426 киосков и павильонов, а до конца года планируют убрать еще около 300. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

О работе по наведению порядка в сфере уличной торговли на оперативном совещании при губернаторе рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По его словам, предпринимателям заранее дали время привести объекты в соответствие с новыми требованиями: владельцам киосков на центральных улицах — полгода, на остальных территориях — год. За первое полугодие специалисты выдали 280 предписаний об устранении нарушений.

В мэрии отметили, что объемы демонтажа незаконных объектов растут. Если в 2024 году в Новосибирске убрали 305 таких сооружений, то в 2025-м — уже 752. За первые шесть месяцев 2026 года демонтировано 426 объектов. После проведенной инвентаризации в городе остается еще около 300 незаконных киосков, их планируют убрать до конца года.

Одновременно власти продолжают бороться с несанкционированной торговлей. С начала года совместно с полицией проведено более 550 рейдов, составлено 490 административных протоколов и изъято свыше 10 тонн нелегальной продукции.

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