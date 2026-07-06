В Новосибирске обеспечили топливом машины для доставки продуктов в магазины

Причина дефицита - сокращение производства топлива на заводах. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области сохраняется напряженная ситуация с топливом. Все экстренные, коммунальные службы и транспорт, доставляющий продукты в магазины, обеспечены горючим без перебоев. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников поручил чиновникам сократить потребление бензина там, где это не отразится на качестве услуг для граждан. Он также рекомендовал перенести массовые мероприятия с большим привлечением транспорта на другие даты.

- Не в ущерб текущей деятельности и качеству оказания государственных и муниципальных услуг гражданам. Но там, где можем поджаться и сэкономить, это нужно сделать: меньше организовывать выездных общих совещаний, поменьше командировок с длительными поездками, - заявил губернатор.

Причина дефицита - сокращение производства топлива на заводах и потребительский ажиотаж. Независимые нефтетрейдеры не могут купить бензин по старым ценам, поэтому часть заправок не работает. Основным поставщиком в регионе остается «Газпром нефть». Для систематизации работы ввели графики заправки приоритетного транспорта, механизм сработал, все системы жизнеобеспечения функционируют без сбоев.

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