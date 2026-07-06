В Новосибирске установят новые светофоры на 13 участках за 100 млн рублей

В Новосибирске заключили пять контрактов на установку новых светофорных объектов почти на 100 млн рублей. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Классические трехсекционные светофоры появятся на 13 участках, в том числе на пересечениях Выборной и Пролетарской, Бердского шоссе и Морского проспекта, Краузе и Земнухова.
Еще два односекционных объекта установят на улицах Терешковой и Высоцкого. Также обновят оборудование на трех существующих перекрестках.
Реализация проекта направлена на улучшение синхронизации транспортных потоков и снижение аварийности на проблемных участках. Все работы планируют завершить к декабрю 2026 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru