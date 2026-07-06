В Новосибирске установят новые светофоры на 13 участках за 100 млн рублей

Все работы планируют завершить к декабрю 2026 года. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске заключили пять контрактов на установку новых светофорных объектов почти на 100 млн рублей. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Классические трехсекционные светофоры появятся на 13 участках, в том числе на пересечениях Выборной и Пролетарской, Бердского шоссе и Морского проспекта, Краузе и Земнухова.

Еще два односекционных объекта установят на улицах Терешковой и Высоцкого. Также обновят оборудование на трех существующих перекрестках.

Реализация проекта направлена на улучшение синхронизации транспортных потоков и снижение аварийности на проблемных участках. Все работы планируют завершить к декабрю 2026 года.

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