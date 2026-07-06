В Новосибирской области за неделю при пожарах погибли три человека

В Искитимском районе на пожаре в частном доме погиб 64-летний мужчина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 29 июня по 5 июля пожары унесли жизни троих человек. Всего за неделю экстренные службы реагировали на 338 оперативных событий, сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели оказали помощь 83 гражданам. Огнеборцы ликвидировали 126 возгораний, из них 60 – горение мусора и сухой растительности. При пожарах спасен один человек, травмированы трое, трое погибли.

Один из трагических случаев произошел 2 июля около 13:00 на улице Сенной в Искитимском районе: загорелся частный жилой дом. Огнеборцы ликвидировали открытое горение за 16 минут, повреждены домашние вещи и мебель на площади 18 кв. м. Погиб 64-летний мужчина.

МЧС России напоминает: не разводите костры вблизи сухой растительности, проверяйте электропроводку, не курите в жилье, установите пожарный извещатель и приобретите огнетушитель. При ЧП звоните 101 или 112.

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