Новосибирская легкоатлетка выиграла международный турнир на дистанции 5000 метров

Мария Ермакова стала лучшей на Кубке сильнейших спортсменов в Подмосковье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская легкоатлетка Мария Ермакова завоевала золотую медаль Международных соревнований «Кубок сильнейших спортсменов». Она первой финишировала на дистанции 5000 метров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Международные соревнования прошли с 3 по 5 июля в Жуковском Московской области. За медали боролись сильнейшие легкоатлеты России и Белоруссии.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Фламинго» Мария Ермакова показала лучшее время на дистанции 5000 метров — 15 минут 50,31 секунды. В напряженной борьбе спортсменка сумела выйти вперед и завоевать золотую медаль.

В мэрии Новосибирска отметили, что Ермакова продемонстрировала грамотную тактику, высокую скорость и волевые качества. Также с победой поздравили ее тренера Сергея Наумова.

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