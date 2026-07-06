Депутат Государственной думы Александр Аксёненко рассказал о помощи жителям

Фото: max.ru/as_aksenenko

Депутат Государственной думы РФ Александр Аксёненко на примере четырех конкретных ситуаций рассказал, как парламентарии помогают людям в решении бытовых вопросов на земле. По словам политика, его команда работает с жителями в каждом районе депутатского округа, а сам он старается быть всегда на связи в социальных сетях.

На прошлой неделе депутату удалось добиться следующих результатов.

• Благоустройство станции Койниха. В Искитимском районе при взаимодействии с Западно-Сибирской железной дорогой (ЗСЖД) была решена проблема отсутствия элементарных удобств. В диалоге с ведомством удалось добиться установки туалетов для пассажиров из рабочего поселка Линево и других близлежащих населенных пунктов.

Фото: max.ru/as_aksenenko

• Развитие парка «Утиная заводь» в Нижней Ельцовке. В Советском районе продолжилась работа по благоустройству общественного пространства. Помимо малых архитектурных форм, там установили детскую песочницу. Кроме того, недавно волонтеры провели масштабную акцию по очистке береговой полосы и русла реки.

Фото: max.ru/as_aksenenko

• Защита прав жительницы села Боровое. В Новосибирском районе благодаря официальному обращению в прокуратуру удалось ускорить прекращение исполнительного производства в отношении местной жительницы. Женщина ранее полностью погасила задолженность перед налоговиками и предоставила судебным приставам все подтверждающие документы, однако производство не закрывалось.

• Помощь погорельцам в селе Бурмистрово. Семье с тремя детьми, потерявшей свой дом при пожаре в Искитимском районе, была оказана материальная помощь.

- Если вы тоже хотите поддержать семью, оказавшуюся в беде, обращайтесь в мою приемную в Искитиме, - призвал земляков Александр Аксёненко.

Для оказания поддержки необходимо звонить по телефону +7-913-899-73-62.