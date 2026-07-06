Новосибирца будут судить за передачу банковской карты мошенникам

По версии следствия, за оформление счета он получил пять тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, мужчина открыл банковский счет и передал карту третьим лицам за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как сообщили в суде, фигурантом дела стал Сергей Бокарь. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 187 УК РФ.

По версии следствия, в 2025 году новосибирец по предложению неизвестного за пять тысяч рублей оформил на свое имя расчетный счет в одном из коммерческих банков. Полученную банковскую карту он передал неустановленному лицу.

Следствие считает, что впоследствии этот счет использовался для проведения незаконных финансовых операций. Через него, по данным обвинения, были выведены в неконтролируемый оборот денежные средства на сумму не менее 456 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX