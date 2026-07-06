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НовостиПроисшествия6 июля 2026 5:16

Новосибирца будут судить за передачу банковской карты мошенникам

По версии следствия, за оформление счета он получил пять тысяч рублей
Екатерина ХАЛИМОВА
По версии следствия, за оформление счета он получил пять тысяч рублей

По версии следствия, за оформление счета он получил пять тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, мужчина открыл банковский счет и передал карту третьим лицам за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как сообщили в суде, фигурантом дела стал Сергей Бокарь. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 187 УК РФ.

По версии следствия, в 2025 году новосибирец по предложению неизвестного за пять тысяч рублей оформил на свое имя расчетный счет в одном из коммерческих банков. Полученную банковскую карту он передал неустановленному лицу.

Следствие считает, что впоследствии этот счет использовался для проведения незаконных финансовых операций. Через него, по данным обвинения, были выведены в неконтролируемый оборот денежные средства на сумму не менее 456 тысяч рублей.

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