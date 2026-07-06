Новосибирца будут судить за передачу банковской карты мошенникам

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В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, мужчина открыл банковский счет и передал карту третьим лицам за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Как сообщили в суде, фигурантом дела стал Сергей Бокарь. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 187 УК РФ.
По версии следствия, в 2025 году новосибирец по предложению неизвестного за пять тысяч рублей оформил на свое имя расчетный счет в одном из коммерческих банков. Полученную банковскую карту он передал неустановленному лицу.
Следствие считает, что впоследствии этот счет использовался для проведения незаконных финансовых операций. Через него, по данным обвинения, были выведены в неконтролируемый оборот денежные средства на сумму не менее 456 тысяч рублей.
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