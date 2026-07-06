Житель Убинского района получил ограничение свободы за продажу найденного ружья

Оружие он нашел вблизи деревни Асенкритово и хранил у себя, не имея на это законных оснований. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор жителю Убинского района, виновному в незаконной продаже гражданского огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В марте 2025 года сибиряк продал своему знакомому охотничье ружье «ИЖ-К» 16-го калибра за 9500 рублей. Оружие он нашел годом ранее вблизи деревни Асенкритово Убинского района и хранил у себя, не имея на это законных оснований.

В суде мужчина признал вину, но от дачи показаний отказался. Его приговорили к одному году ограничения свободы с установлением ряда других ограничений. Деньги, полученные от продажи ружья, конфискованы в доход государства.

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