Четверо взрослых и ребенок утонули в Новосибирской области за неделю

Спасатели также помогли двоим мужчинам. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирской области спасатели фиксируют тревожную статистику на водоемах. За прошедшие семь дней в регионе утонули пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Всего за неделю на воде произошло пять несчастных случаев. Жертвами стали четверо мужчин и один девятилетний ребенок. Трагедии случились на Новосибирском водохранилище, реке Карасук, озере Светлое и пруду Бармашево — в Новосибирске, Карасуке, деревне Новая Чебула, Краснотальском сельсовете и селе Спирино.

Важно отметить, что все происшествия произошли на пляжах, где купаться официально запрещено. По предварительным данным, двое погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок, который утонул, был на водоеме без присмотра взрослых.

Спасатели также помогли двоим мужчинам, которые попали в беду на реке Обь в Кировском районе Новосибирска. Молодые люди решили переплыть песчаную косу, но не рассчитали силы, и их начало уносить течением. Один из парней стал тонуть, однако подоспевшие сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы вытащили обоих на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

Кроме того, в регионе продолжаются поиски шести человек — пятерых взрослых и одного подростка. Их судьба остается неизвестной. Обследование водоемов ведут спасатели и полицейские в Новосибирске, Колыванском, Черепановском и Новосибирском районах.

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