В школах Новосибирска введут программы по изучению арабского языка

Занятия должны помочь сформировать у детей мировоззрение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В российских школах с 1 сентября 2026 года начнут поэтапно вводить новый предмет «Духовно-нравственная культура России». В 2027 году Минпросвещения планирует разработать единые учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников.

Сначала курс ДНКР появится во втором полугодии следующего учебного года в 5-х классах. На это отведут 17 часов. А уже с 2027/28 года предмет начнут изучать в 6-х и 7-х классах по 34 часа в год. Занятия должны помочь сформировать у детей мировоззрение, опирающееся на традиционные российские ценности.

В министерстве пояснили, что на уроках школьникам расскажут о судьбах и идеях известных политиков, общественных деятелей, ученых, военных и героев специальной военной операции. Их примеры хотят использовать, чтобы воспитывать в детях созидательное отношение к жизни.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что сейчас уже готовят учебные пособия по этому курсу. Параллельно идет работа над базовыми учебниками для старшей школы по естественно-научным предметам, а также над материалами для углубленного изучения. В создании пособий по математике, физике, химии, биологии и информатике участвует Российская академия наук.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года вступит в силу новый образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов. В нем хотят сделать упор на практическую направленность обучения. Также в будущем учебном году школы начнут вводить программы по изучению арабского языка. Минпросвещения уже переводит на арабский русские народные сказки, книги о России и произведения отечественных писателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX