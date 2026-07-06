Лето - время для переезда. Выгода на готовые квартиры в Новосибирске - до 2 700 000 рублей*

Фото: Предоставлено ГК «Расцветай». Квартал «Расцветай на Красном»

Почему стоит приобрести квартиру в готовой новостройке. Несколько советов от ГК «Расцветай».

1. Все как на ладони. В готовом доме можно лично проверить планировку, качество стен, отделку подъездов и даже посмотреть, как выглядит двор. Никаких сюрпризов - только факты.

2. Безопасность сделки. Это золотая середина: меньше рисков, чем при покупке квартиры на вторичном рынке, и меньше переживаний, чем в случае приобретения новостройки на этапе котлована.

3. Быстрый переезд. Покупка жилья в готовой новостройке позволяет снизить финансовую нагрузку. К примеру, избежать трат на аренду квартиры.

4. Готовая инфраструктура. Вы покупаете на обжитой территории с готовой инфраструктурой. В построенных кварталах работают супермаркеты, пункты выдачи, парикмахерские и салоны красоты.

У ГК «Расцветай» широкий ассортимент квартир в сданных домах на любой вкус и кошелек. Квартиры в разных районах Новосибирска, недалеко от метро, в эколокациях, рядом с лесными массивами, на берегу Оби и с современной инфраструктурой. Выбор за вами!

Подробности на сайте и по телефону +7 (383) 255-88-22.

Предложение ограниченно.

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* Срок акции: с 01.07.2026 по 31.07.2026

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