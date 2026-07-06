Девушка с ножом и шприцем нападала на продавцов в магазинах Новосибирска

Обвиняемая заявила, что у нее ВИЧ, и воткнула шприц себе в ключицу, имитируя инъекцию. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение для 20-летней девушки, напавшей с ножом и шприцем на сотрудников магазина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В феврале этого года обвиняемая пыталась украсть товар в двух продовольственных магазинах, но сотрудники, заметив это, попытались остановить ее. Девушка достала нож, направила его на продавцов и пригрозила насилием, после чего порезала лицо одной из них.

Когда другой сотрудник попытался вмешаться, обвиняемая, будучи наркозависимой, достала шприц, заявила, что у нее ВИЧ, и воткнула иглу себе в ключицу, имитируя инъекцию. Наличие опасного заболевания у сибирячки не подтвердилось.

В итоге два продавца получили телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд.

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