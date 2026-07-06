В Новосибирске произошло 667 ДТП с пострадавшими за полгода

Ранения получили 772 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области подвели итоги аварийности за первые шесть месяцев 2026 года. Всего за этот период зарегистрировали 1127 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В этих авариях погиб 81 человек, еще 1332 человека получили травмы разной степени тяжести. В самом Новосибирске за полгода произошло 667 ДТП с пострадавшими. В них погиб 21 человек, ранения получили 772 человека.

В ГАИ напомнили, что соблюдение правил дорожного движения — это не просто требование закона, а важная часть культуры вождения. От этого напрямую зависит безопасность всех участников движения — и водителей, и пешеходов, и пассажиров. Каждый нарушитель создает риск не только для себя, но и для окружающих.

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