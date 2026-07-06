В Коченево мужчина получил 7,5 года колонии за избиение коллеги до смерти

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Коченевский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, виновному в умышленном избиении своего коллеги, повлекшее смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
В сентября 2025 года осужденный распивал спиртное с коллегой в бытовом вагончике охраны в поселке Коченево. В ходе конфликта на почве личной неприязни он не менее пяти раз ударил потерпевшего тупым предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В суде сибиряк вину не признал. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, однако приговор пока не вступил в законную силу.
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