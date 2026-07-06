Женщину осудили за нецелевое использование древесины под Новосибирском

В суд женщина не пришла. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тогучинский районный суд взыскал с местной жительницы 180 тысяч рублей неустойки за то, что она использовала купленную у государства древесину не для строительства дома. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Женщина обратилась в лесничество с заявлением о покупке 100 кубометров леса для собственных нужд – она планировала построить индивидуальный жилой дом. Договор заключили, древесину она получила. Однако при проверке сотрудники министерства природных ресурсов обнаружили, что на ее участке никаких построек нет. Значит, лес использовали не по назначению.

В суд женщина не пришла, хотя о заседании ее известили заранее. Дело рассмотрели заочно. Суд удовлетворил иск частично и обязал ответчицу выплатить неустойку в размере 180 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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