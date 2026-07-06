В парках Новосибирска проходят бесплатные зарядки с инструкторами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске инструкторы по спорту МАУ «Стадион» проводят бесплатные зарядки в городских парках. Подробнее о занятиях спортом рассказали в пресс-службе мэрии города.
Занятия на свежем воздухе проходят в Дендропарке, парках «Березовая роща» и «Заельцовский», а также на других городских площадках. В программе – зарядка, дыхательная и суставная гимнастика, а также упражнения с палочками.
К зарядке в парках может присоединиться любой желающий. Полное расписание можно уточнить на сайте «Новосибирск – Спортивный город».
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