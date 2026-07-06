Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+26°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт6 июля 2026 3:40

В парках Новосибирска проходят бесплатные зарядки с инструкторами

Занятия доступны для всех желающих
Валерия МОРГУНЕНКО
В программе – зарядка, дыхательная и суставная гимнастика, а также упражнения с палочками.

В программе – зарядка, дыхательная и суставная гимнастика, а также упражнения с палочками.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске инструкторы по спорту МАУ «Стадион» проводят бесплатные зарядки в городских парках. Подробнее о занятиях спортом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Занятия на свежем воздухе проходят в Дендропарке, парках «Березовая роща» и «Заельцовский», а также на других городских площадках. В программе – зарядка, дыхательная и суставная гимнастика, а также упражнения с палочками.

К зарядке в парках может присоединиться любой желающий. Полное расписание можно уточнить на сайте «Новосибирск – Спортивный город».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX