В парках Новосибирска проходят бесплатные зарядки с инструкторами

В программе – зарядка, дыхательная и суставная гимнастика, а также упражнения с палочками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске инструкторы по спорту МАУ «Стадион» проводят бесплатные зарядки в городских парках. Подробнее о занятиях спортом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Занятия на свежем воздухе проходят в Дендропарке, парках «Березовая роща» и «Заельцовский», а также на других городских площадках. В программе – зарядка, дыхательная и суставная гимнастика, а также упражнения с палочками.

К зарядке в парках может присоединиться любой желающий. Полное расписание можно уточнить на сайте «Новосибирск – Спортивный город».

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