Приставы урегулировали спор новосибирцев из-за забора и построек

Второму предписали вернуть незаконно занятый участок. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В поселке Маслянино судебные приставы помогли разрешить затяжной конфликт между двумя соседями, которые не могли поделить землю и постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Спор дошел до суда, и тот принял решение в пользу обеих сторон. Одного соседа обязали снести гараж, дровяник и баню, а также выплачивать неустойку в 500 рублей за каждый день просрочки. Второму предписали вернуть незаконно занятый участок и тоже платить ежедневную неустойку, если он не уберет забор.

Когда приставы приехали на место, каждый из мужчин ждал, что первым начнет действовать оппонент. Один отказывался переносить ограждение, ссылаясь на камеру видеонаблюдения. Однако после того, как судебный пристав напомнил о штрафах и исполнительском сборе в 10 тысяч рублей, ситуация сдвинулась с мертвой точки.

В итоге один сосед быстро демонтировал забор и избежал санкций. А вот второй не уложился в сроки – теперь ему придется заплатить сбор. Пристав пересчитал неустойки, и стороны провели взаимозачет. В результате одному из участников конфликта все же придется отдать соседу около 9 тысяч рублей. Пристав будет следить, чтобы решение суда выполнили полностью, и добьется взыскания денег.

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