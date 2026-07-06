На улице Петухова в Новосибирске заменят полувековые теплосети

От теплосети на Петухова зависят почти 10 тысяч жителей Ленинского района. Фото: СГК Новосибирска.

В Новосибирске на улице Петухова началась замена тепломагистрали, проложенной 51 год назад. Подробнее о ходе работ рассказали в пресс-службе СГК Новосибирска.

Старые трубопроводы работают с 1975 года. Новая сеть протяженностью 420 метров в однотрубном исчислении обеспечит надежное теплоснабжение 40 жилых домов, семи детских садов и еще пяти объектов. Всего от этой теплосети зависят почти 10 тысяч жителей Ленинского района.

Подрядчик уже демонтировал старые конструкции и трубопровод, смонтировал неподвижные опоры и устанавливает новую трубу. На время работ жители получают горячую воду по резервной схеме. В этом году СГК проложит в Новосибирске 61 км новых теплосетей.

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